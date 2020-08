Samanta Togni lascia l’Italia: la ballerina dice addio e saluta tutti (Di martedì 18 agosto 2020) Questo articolo Samanta Togni lascia l’Italia: la ballerina dice addio e saluta tutti . Samanta Togni lascia l’Italia: è un addio definitivo o temporaneo? Ecco dove andrà la famosissima ballerina e soprattutto perchè lo sta facendo. Samanta Togni ha ufficialmente deciso di salutare l’Italia, di dire addio, almeno temporaneamente, alla nazione in cui è nata e cresciuta non solo umanamente ma anche e soprattutto professionalmente. In molti si sono … Leggi su youmovies

CorriereUmbria : Samanta Togni, dichiarazione d'amore senza alcun dubbio: 'Dopo cinque anni Madonna di Campiglio molto più bella'… -