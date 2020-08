Salvini stretto tra Zaia e Meloni Così nasce il 'patto anti-inciucio' (Di martedì 18 agosto 2020) Un capolavoro. Un capolavoro politico di Giorgia Meloni. Non ci sono altre parole per definire il 'patto anti-inciucio' firmato dai tre leader del Centrodestra. In sostanza, si tratta di un impegno scritto nero su bianco e con le firme in calce di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, oltre ovviamente a... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Ultime Notizie dalla rete : Salvini stretto Elezioni comunali Reggio Calabria, pronta la lista per “Minicuci Sindaco”: c’è il simbolo del Ponte sullo Stretto, fortemente voluto da Salvini Stretto web Matteo Salvini, il coronavirus e il sospetto: "Pd e M5s, qualcuno pensa al rinvio delle elezioni regionali"

Il sospetto, pesantissimo, è di Matteo Salvini. Sui social, il leader della Lega lo scrive ... ha reimposto di fatto il lockdown alle discoteche, si parla di stretta sui mezzi pubblici e sui bar. E ...

Scontro sulle discoteche, i gestori fanno ricorso al Tar per la stretta sulla movida

