Salvini sfoggia mascherina della finale Milan-Juventus: “Chi se la ricorda”? (FOTO) (Di martedì 18 agosto 2020) Negli ultimi mesi il leader della Lega, Matteo Salvini, è spesso finito al centro di diverse polemiche per il mancato utilizzo della mascherina in diversi luoghi o occasioni, in cui avrebbe invece dovuto farne uso. Ora che il Governo ha reso obbligatoria la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6.00, Salvini si vede costretto a vestirla, come testimoniato anche dalla sua ultima FOTO pubblicata su Instagram: “Per le giostre con la mia principessa, oggi mascherina d’eccezione! Chi riconosce l’indimenticabile serata?, facendo riferimento alla finale di Manchester 2003 tra il Milan e la Juventus vinta dai rossoneri ai calci di rigore. View this post on ... Leggi su sportface

Mentre Capitan Nutella fa il nazionalista e sfoggia il tricolore con il quale, ani a dietro, il suo partito si voleva pulire qualcosa di poco nobile, i toni padani’ si riaffacciano nella Lega, impegna ...

A Salvini, si sa, piace provocare, giocando a strizzare l'occhio ai fascisti ma trovandosi sempre una 'exit strategy', una via d'uscita per poter svicolare via dalle accuse. Stavolta, ha deciso di sfo ...

