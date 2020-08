Salvini, Meloni e Berlusconi firmano il patto anti-inciucio: “Mai al governo con la sinistra” (Di martedì 18 agosto 2020) patto anti-inciucio tra Salvini, Meloni e Berlusconi: “Mai al governo con la sinistra” “Grazie a Fratelli d’Italia il centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio. Fin dalla campagna elettorale per le politiche del 2018 chiedevamo agli alleati di sottoscrivere questa proposta, abbiamo rinnovato l’appello ad Atreju 2019 e durante la grande manifestazione in Piazza San Giovanni. Oggi finalmente è arrivata la firma degli alleati e voglio ringraziare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi”: con queste parole la leader di Fdi, Giorgia Meloni, ha annunciato la firma di un accordo con gli alleati perché ... Leggi su tpi

TNannicini : Prima di parlare di alleanze, mettiamo in campo un’idea di lavoro e cancelliamo i decreti Salvini. Tra appiattirsi… - giornalettismo : Secondo #Salvini e #Meloni, il problema non sono le #discoteche, ma i #migranti che sbarcano. Locatelli del… - NicolaPorro : ?? La #propostafiscale del #centrodestra verte su una decisa attenuazione del peso dell’#IMU che sta depauperando il… - FoielliPaolo : RT @giusvo: La mappa dei nuovi contagi indica con chiarezza che la chiusura dei porti invocata da #Salvini e #Meloni non serve ad una beata… - WCOCHISE : RT @giusvo: La mappa dei nuovi contagi indica con chiarezza che la chiusura dei porti invocata da #Salvini e #Meloni non serve ad una beata… -