Salvini e la mascherina che sfotte i tifosi della Juventus: "Vi ricorda qualcosa?" (Di martedì 18 agosto 2020) Matteo Salvini è un grande tifoso del Milan. E stavolta coglie l'occasione per sfottere (sportivamente parlando) i tifosi della Juventus. Il leader della Lega, infatti, pubblica una foto in cui indossa una mascherina che ricorda la finale di Champions persa dalla Juve proprio contro il Milan nel 2003 a Manchester. Quell'anno alla guida del Milan c'era Carlo Ancelotti, mentre la Juventus era allenata da Marcello Lippi. Sulla mascherina di Salvini è immortalato il rigore decisivo di Shevchenko contro Buffon. Scrive Salvini nel tweet: "Per le giostre con la mia principessa, oggi mascherina d'eccezione! Chi riconosce l'indimenticabile serata?". ... Leggi su iltempo

