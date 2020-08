Salvini a Lecco, presenterà la lista della Lega a supporto del candidato sindaco Ciresa (Di martedì 18 agosto 2020) Lunedì 31 agosto alle 20.30 Matteo Salvini sarà a Lecco per presentare la lista della Lega a supporto di Peppino Ciresa sindaco. Lo hanno annunciato nelle scorse ore i dirigenti del Carroccio lecchese. Leggi su leccotoday

LECCO – E’ in programma lunedì sera a Lecco ... annunciata la presenza in città del leader del Carroccio, Matteo Salvini. L’incontro si svolgerà dalle 20.30. Ad annunciarlo è la ...

Viaggio nelle Regionali/1. Il Veneto del doge Zaia non ha rivali, ma è guerra interna contro la Liga di Salvini

Tra i mille comuni al voto, vi sono 19 comuni capoluogo: Agrigento, Andria, Arezzo, Aosta, Bolzano, Chieti, Crotone, Fermo, Enna, Lecco ... leghista più amato di Salvini, già uomo ‘del ...

