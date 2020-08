Ryanair, effetto Coronavirus: nuovi tagli e voli cancellati per l’autunno (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus e viaggi, Ryanair avverte i primi cambiamenti nel mood dei turisti e parla di tagli sui voli a settembre, ottobre. Dopo i primi mesi estivi in cui sembrava che il numero di contagi da Coronavirus fosse in netto calo, in questi giorni di metà agosto la situazione torna ad essere preoccupante. I viaggiatori che … L'articolo Ryanair, effetto Coronavirus: nuovi tagli e voli cancellati per l’autunno è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

i vettori arei e le più importanti compagnie aeree iniziano a sentire l’effetto di questa presunta seconda ondata di contagi da Covid-19. Come riporta TTG infatti, Ryanair ha già iniziato a vedere ...

