Russia: dopo la Var, per l’arbitro c’è la macchina della verità (Di martedì 18 agosto 2020) Incredibile ma vero ciò che è successo in Russia. In occasione del match valido per la seconda giornata di campionato, Spartak Mosca-Sochi, all’88’, sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa, l’arbitro, Vazaly Kazartsev, concede ai padroni di casa un rigore molto dubbio per un contrasto in area tra il difensore moscovita Nemechenco e l’attaccante del Sochi Gigot, senza consultarsi con il Var. Rivista l’azione alla moviola, l’impressione è che Gigot sferri il suo tiro ben prima del contatto con il difensore, peraltro probabilmente non falloso. Rigore molto dubbio ma si è visto di peggio. ll Sochi segna e pareggia mandando su tutte le furie la squadra di casa. Nicchi: “Il VAR ci sarà con meno persone” Il Presidente dello Spartak Mosca, Leodin Fedun, uomo molto influente e amico ... Leggi su sport.periodicodaily

