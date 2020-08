Rugby, otto giocatori della Nazionale sudafricana accusati di razzismo (Di martedì 18 agosto 2020) Il ministro dello Sport sudafricano ha accusato otto giocatori della Nazionale di Rugby per non essersi inginocchiati all’inizio di una partita del campionato inglese in segno di supporto al movimento Black Lives Matter. Il dirigente Nathi Mthethwa è stato categorico in merito a tale situazione: “Non e’ tollerabile che qualcuno mostri comportamenti e atteggiamenti razzisti”. Stando a quanto riportato dal quotidiano sudafricano ‘Times’ i giocatori coinvolti sono Faf de Klerk e Lood de Jager‚ i gemelli Jean-Luc e Daniel du Preez e il loro fratello maggiore Robert‚ Akker van der Merwe‚ Coenie Oosthuizen e Jono Ross, tutti membri dei Sale Sharks. Lo scorso sabato, prima di un match con gli Harlequins, questi gicoatori non si sono ... Leggi su sportface

In un clima che è ancora, inevitabilmente, di grande incertezza, la Pro Recco Rugby ha deciso di dare un segnale di ottimismo ... per ritrovare spirito di squadra e di gruppo, a ormai ben otto mesi ...

Petrarca Rugby: BENVENUTI CATELAN E MAKELARA

Il Petrarca Rugby inizierà gli allenamenti, rigorosamente a porte chiuse, il 17 agosto. Intanto molti giocatori e lo staff in questi giorni stanno dando una mano importante alla logistica del “Centro ...

