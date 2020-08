Ruba al Buonvento, ma un dipendente lo blocca: arrestato 41enne napoletano (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di oggi gli Agenti della Questura di Benevento, coordinati dal dirigente Flavio Tranquillo, hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne pregiudicato napoletano, ritenuto gravemente indiziato del delitto di furto aggravato. L’uomo, dopo aver superato le casse del supermercato Conad all’interno del Centro Commerciale Buonvento, aveva tentato di dileguarsi con merce asportata senza pagare, ma non essendo sfuggito all’attenzione di un dipendente è stato bloccato in attesa dell’arrivo della Polizia. I poliziotti, sopraggiunti in pochissimo tempo, hanno identificato l’individuo e in base ai gravi indizi di colpevolezza hanno deciso di effettuare una perquisizione personale riuscendo a ritrovare un ... Leggi su anteprima24

