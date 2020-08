Rose McGowan rivela nuove molestie, stavolta del regista ex marito di Sandra Oh (Di martedì 18 agosto 2020) Ad anni dallo scoppio del caso Weinstein, Rose McGowan torna ad alzare la voce, questa volta per accusare di molestie sessuali il regista, sceneggiatore e produttore Alexander Payne (marito di Sandra Oh fra il 2003 e il 2006). L'incontro incriminato avrebbe avuto luogo sul finire degli anni '80, quando McGowan aveva 15 anni e Payne poco meno di 30. Alexander Payne, si legge in un tweet dell'attrice, mi hai fatto sedere e mi hai mostrato un film porno soft-core che avevi diretto per Showtime usando uno pseudonimo. Ricordo ancora il tuo appartamento di Silverlake. Eri molto ricco. Quando abbiamo finito mi hai lasciato a un angolo di strada. Avevo 15 anni. In un altro tweet, invece, McGowan ha condiviso una sua foto dell'epoca, a corredo del messaggio ... Leggi su optimagazine

