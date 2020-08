Ronaldo Juventus, nuova indiscrezione: CR7 via per 60 milioni di euro (Di martedì 18 agosto 2020) Ronaldo Juventus – L’eventuale addio di Ronaldo agita le acque in casa Juventus. Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, che riprende alcune notizie apparse in giornata in Inghilterra, il futuro del cinque volte pallone d’oro potrebbe essere lontano da Torino. L’attaccante lusitano è infatti al centro di numerose indiscrezioni di mercato. A fronte di un’offerta da 60 milioni di euro, Andrea Agnelli potrebbe decidere di lasciar partire il proprio fuoriclasse. Ronaldo Juventus, le ultimissime sul portoghese Questa notizia non è stata confermata dagli organi dirigenziali bianconeri, solo riportata da TuttoJuve e Juvelive.it. Tuttavia, è idiosincratica della situazione poco chiara che sta ... Leggi su juvedipendenza

