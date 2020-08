Ronaldo e Messi, la caduta degli Dei: cosa succede dopo il fallimento epocale in Champions (Di martedì 18 agosto 2020) Parlare di caduta degli dei in riferimento a Cristiano Ronaldo (35 anni e 37 gol stagionali) ed a Lionel Messi (33 anni, 31 gol e 26 assist) può apparire anacronistico. Ma i numeri individuali per questi due fenomeni generazionali lasciano il tempo che trovano: la loro grandezza si misura in trofei vinti, soprattutto in Europa. Il portoghese è finito in una prigione dorata a Torino, dove con la Juventus in due anni ha saggiato il sapore della sconfitta nelle finali nazionali e dell'impotenza in Champions League, con i bianconeri che sono stati eliminati prima dall'Ajax ai quarti e poi dal Lione agli ottavi, nonostante le prodezze di CR7. L'argentino invece è rimasto intrappolato a Barcellona, dove ormai è stata spremuta ogni singola goccia da un gruppo che ha fatto la ... Leggi su liberoquotidiano

GracenoteLive : ?? - CL semi-final appearances Lionel Messi and Cristiano Ronaldo 2020: - 2019: Messi 2018: CR7 2017: CR7 2016: CR7… - OptaPaolo : 0 - L'edizione 2019-20 della Champions League sarà la prima senza la presenza di almeno uno tra Lionel Messi e Cris… - TuttoMercatoWeb : Il biografo di Messi e Guardiola su Ronaldo: 'La Juve lo ha offerto a tutti. Anche al Barcellona' - kemalolu6 : @erbature Messi city e Ronaldo United a Ondan sonra premier lig - Delpinsky : @forumJuventus 15 milioni e diventa la bandiera della Juventus fino a fine carriera. Deve diventare il Messi della… -