Romina Pierdomenico, la fidanzata di Enzio Greggio è sotto attacco: il duro sfogo sui social (Di martedì 18 agosto 2020) Romina Pierdomenico si è scagliata contro gli haters con un duro sfogo su Instagram, la ragazza di Ezio Greggio è stata fortemente criticata ma è stanca di subire senza parlare. Fonte Foto. Instagram @RominaPierdomenicoA causa della sua storia con Ezio Greggio, la giovane Romina Pierdomenico si è trovata al centro di una grande polemica quando è stata scelta per La Sai L’Ultima. La rete l’ha infatti voluta al fianco de noto conduttore per il programma di Canale 5 e in molti hanno iniziato a considerarla una raccomandata. Anche Maurizio Costanzo si è scagliato contro le malelingue per difendere la ... Leggi su chenews

