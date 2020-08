Roman Polanski – Disciplina e senso dell’umorismo (Di martedì 18 agosto 2020) Il più giovane ottantasettenne del cinema mondiale, Roman Polanski un artista dalla Disciplina intellettuale di ferro e un senso dell’umorismo senza pari. La cinematografia di Polański è intrinsecamente legata al dramma della sua vita, di cui i saliscendi potrebbero essere (e in effetti sono) l’ispirazione per molti film. Un’infanzia in tempo di guerra Roman Polański è nato a Parigi il 18 agosto 1933. Nel 1936 suo padre Mojżesz Liebling ha deciso di trasferirsi a Cracovia insieme alla moglie, Bula, la figliastra e Romek di 3 anni. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, la famiglia si ritrovò confinata nel ghetto di Cracovia, condividendo il proprio appartamento con quattro e un tempo anche altre cinque famiglie. I tedeschi presto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

