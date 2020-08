Roma. Raggi: ripreso sfalcio ciclabile Tevere, prossima settimana pista Monte Ciocci (Di martedì 18 agosto 2020) “Voglio dare una buona notizia ai tanti cittadini amanti della bicicletta: sono riprese le operazioni di sfalcio dell’erba lungo la pista ciclabile sul Tevere, su cui eravamo gia’ intervenuti a maggio. Dall’inizio di agosto le ditte che collaborano alla manutenzione del verde, coordinate dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale, hanno lavorato sul tratto di oltre 11 chilometri che collega Castel Giubileo con piazzale di Ponte Milvio”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. “In circa due mesi e mezzo e’ stato completato, nei tempi previsti, il cronoprogramma stabilito a maggio che ha portato al taglio dell’erba su 22 piste ciclabili della Capitale, per circa 75 chilometri complessivi- ricorda ... Leggi su romadailynews

