Roma Pedro, ci siamo: lo spagnolo ha effettuato le visite mediche (Di martedì 18 agosto 2020) , nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità del nuovo acquisto Pedro è arrivato a Roma nella giornata di ieri e questa mattina lo spagnolo ha effettuato le prime visite mediche a Villa Stuart. Al momento – come riporta il portale Gianlucadimarzio.com – è stato eseguito un solo esame alla spalla operata. Il giocatore infatti si è infortunato durante la finale di Fa Cup contro l’Arsenal. Nei prossimi giorni verranno effettuate le visite per l’idoneità sportiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

