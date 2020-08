Roma, le prime mosse di Friedkin sul mercato: blindati Pellegrini e Zaniolo, priorità Smalling (Di martedì 18 agosto 2020) Nella giornata di ieri è arrivata la tanto attesa ufficialità del passaggio della Roma da James Pallotta a Dan e Ryan Friedkin, punto di svolta nel futuro della società capitolina. Con il passaggio di consegne cambieranno inevitabilmente le strategie del club in ottica mercato. Tra le priorità della nuova società c’è quella di trattenere i … L'articolo Roma, le prime mosse di Friedkin sul mercato: blindati Pellegrini e Zaniolo, priorità Smalling Leggi su dailynews24

