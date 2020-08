Roma, gli ultras a Friedkin: "Trofei, campioni e il vecchio stemma" (Di martedì 18 agosto 2020) Roma - All'indomani dell'ufficialità del passaggio di proprietà della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin , sono stati esposti due striscioni sotto la sede del club giallorosso in viale Tolstoj . "... Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : Frascati (Roma), ecco come gli agenti di Polizia sono costretti a lavorare per contenere i clandestini positivi che… - virginiaraggi : Sempre più #PalestreNuove nelle scuole di Roma. Oggi vi parlo della palestra scolastica di via Ramiro Fabiani a Pie… - Corriere : Uno dei 5 ragazzi è tornato dalla Sardegna con l’aereo privato: gli altri, prima di rientrare a Roma con voli di li… - Draghidottone : RT @HuertDeAuteuil: Comunque ho deciso che il mio fidanzato deve essere un ragazzo inglese coi capelli ricci che vive a Londra e ha una Tat… - cvmpvss : odio gli uomini ma se siete di roma... allora..... ci ripenso.. -