Roma, Friedkin: Entusiasti di unirci alla famiglia della Roma. Saremo presenti (Di martedì 18 agosto 2020) Alcuni tifosi, parafrasando il modo tutto ‘statunitense’ di definire la chiusura positiva di una trattativa di acquisizione, l’hanno sancito così: ‘the deal is Dan”. Dove Dan sta per Dan Friedkin, Amministratore Delegato e Presidente di The Friedkin Group e, soprattutto, dalle scorse ore, il nuovo proprietario e presidente della As Roma. Il noto e ‘iconico’ (come lo stesso neo patron l’ha definito) club di calcio delle capitale italiana dunque passa di mano. Da James Pallotta, che dopo circa un decennio – tra il primo ingresso parziale fino al controllo totale del club – a Dan Friedkin. La Roma cambia proprietà ma continua a parlare americano. Dallo slang di Boston ... Leggi su italiasera

