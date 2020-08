Roma, finanziamenti per le microimprese e startup della periferia: ecco il bando e tutte le info (Di martedì 18 agosto 2020) E’ online il nuovo bando per le piccole imprese e le startup con sede nelle periferie e nelle zone disagiate della Capitale. I fondi disponibili ammontano a 682.721,00 euro. Come viene reso noto sul sito ufficiale del Comune di Roma, si tratta del secondo stanziamento in favore delle aziende con sede nelle 64 aree cittadine a rischio svantaggio socio-economico, che fa seguito all’avviso pubblicato a novembre scorso, con il quale sono già stati assegnati 137.279 euro. Potranno accedere alle risorse disponibili, le realtà produttive di San Basilio e Centocelle, Torre Angela e Torre Spaccata, Serpentara, Lunghezza. A disposizione uno stanziamento di 400.000 euro per i progetti presentati da imprese da costituire, e di 282.721,00 euro per quelli di realtà già esistenti. Potranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, finanziamenti per le microimprese e startup della periferia: ecco il bando e tutte le info - carladiveroli : @truuudetective Allora non vi è chiaro che, nonostante a Roma non sia stato adeguatamente riconosciuto il ruolo di… - frankcastagnino : @INPS_it E per i dipendenti a tempo indeterminato ?? NOi settore Turismo a roma centro ancora stiamo aspettando da… - corgiallorosso : #Pallotta, chiesta l’archiviazione della class-action dei soci americani: “Finanziamenti per far sopravvivere la Ro… - FlyingAndrew91 : @tcros @leosantacrux La società ad hoc serve per accedere ai vantaggi della leggi sugli stadi, oltre ad avere vanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma finanziamenti Roma, finanziamenti per le microimprese e startup della periferia: ecco il bando e tutte le info Il Corriere della Città Addio a Cesare Romiti, per 25 anni gran capo della Fiat

Dopo esperienze nella chimica e nell’universo delle partecipazioni statali (Alitalia e Italstat), Romiti, che era nato a Roma, approda in Fiat nel 1974 ... una condanna per falso in bilancio, ...

Raggi, 800mila euro per piccole imprese

Vogliamo far ripartire le aree dove maggiore è il rischio di disagio sociale ed economico: per questo abbiamo appena messo a bando circa 683 mila euro di finanziamenti per piccoli imprenditori, ...

Dopo esperienze nella chimica e nell’universo delle partecipazioni statali (Alitalia e Italstat), Romiti, che era nato a Roma, approda in Fiat nel 1974 ... una condanna per falso in bilancio, ...Vogliamo far ripartire le aree dove maggiore è il rischio di disagio sociale ed economico: per questo abbiamo appena messo a bando circa 683 mila euro di finanziamenti per piccoli imprenditori, ...