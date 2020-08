Roma, due Primavera risultati positivi al Coronavirus: stop agli allenamenti (Di martedì 18 agosto 2020) Roma - Allarme Coronavirus a Trigoria . Due giocatori della Roma Primavera sono risultati positivi al Coronavirus . I due ragazzi erano partiti per la Sardegna durante la pausa concessa da Alberto De ... Leggi su corrieredellosport

La Roma ha immediatamente sospeso gli allenamenti, oggi nessun giocatore della Roma Primavera ha oltrepassato i cancelli di Trigoria e per due giorni le sedute sono state annullate. Appuntamento a ...

Chi era Cesare Romiti? Lo storico braccio destro di Agnelli è morto a 96 anni – VIDEO

Due anni dopo diventò direttore generale ed amministratore ... fino al 2013 è stato anche presidente della Accademia di Belle Arti di Roma. Lo stimato dirigente creò anche la Fondazione Italia-Cina ...

