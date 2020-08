Roma, due giocatori della Primavera positivi al Coronavirus: stop agli allenamenti fino al 24 agosto (Di martedì 18 agosto 2020) L'emergenza Coronavirus continua ad impensierire il mondo del pallone.Si allunga la lista di giocatori che, in questi mesi, sono risultati positivi al tampone per il Covid-19. Ad aggiungersi nelle ultime ore al lungo elenco, due calciatori della Primavera della Roma di Alberto De Rossi, prontamente posti in isolamento domiciliare. Ad annunciarlo tramite un comunicato, è stata la stessa società giallorossa, che ha annunciato inoltre la sospensione fino al 24 agosto degli allenamenti a Trigoria. Nella giornata di giovedì, tutta la squadra, sarà sottoposta ad altri tamponi. "L’AS Roma comunica che, in una delle regolari visite di controllo previste dal protocollo ... Leggi su mediagol

rtl1025 : ?? 'La Asl Roma 1 ha comunicato la positività di sei ragazzi di rientro da #PortoRotondo. Si tratta di due gruppi di… - CottarelliCPI : La piattaforma Rousseau viene oggi usata per decidere se Virginia Raggi potrà correre come sindaco di Roma in barba… - MediasetTgcom24 : Roma, doppio trapianto con fegato diviso in due grazie alla perfusione #Trapianti - ARitmoDelCuore : RT @ghegola: Anche d’estate, quando le folle invadono le strade, nel ventre di Roma regna un silenzio antico e le ombre hanno consistenza.… - MarcoR222 : RT @SkySport: Roma Primavera, due positivi: allenamenti sospesi -