Roma, due calciatori della Primavera positivi al Coronavirus: la nota ufficiale del club giallorosso (Di martedì 18 agosto 2020) Due giocatori della Primavera della Roma sono risultati positivi al Coronavirus, lo ha annunciato nel primo pomeriggio di oggi il club giallorosso, comunicando inoltre che i due atleti sono già stati isolati presso i rispettivi domicili. Questa la nota della società: ‘l’AS Roma comunica che, in una delle regolari visite di controllo previste dal protocollo societario, due giocatori della rosa della Primavera sono risultati positivi a un primo tampone per la rilevazione del Covid-19. I due ragazzi, che si trovano in isolamento domiciliare, sono attualmente asintomatici e verranno sottoposti a un nuovo ... Leggi su sportfair

