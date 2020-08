Roma, cinghiali educati attraversano la strada sulle strisce pedonali (VIDEO) (Di martedì 18 agosto 2020) Immagini davvero particolari quelle che arrivano da Roma. Ieri mattina, poco dopo le 6.30, una donna ha ripreso un gruppetto di cinghiali dallo spiccato senso civico: nel filmato che vedete (qui sotto) si vedono infatti gli animali attraversare la strada in modo ordinato e sopratutto sulle strisce pedonali. L’episodio è stato registrato lungo Via di Torrevecchia all’altezza della pista ciclabile. Ore 6.40 via di Torrevecchia altezza ciclabile… Gepostet von Ines Sbriccoli am Montag, 17. August 2020 su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

