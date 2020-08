Roma, cantina trasformata in laboratorio per la droga a San Basilio: stroncato giro d’affari per 150mila euro (Di martedì 18 agosto 2020) Un vero e proprio laboratorio clandestino dove veniva raffinata e tagliata una ingente quantità di cocaina purissima è stato scoperto dai Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio che hanno anche arrestato un uomo di 24 anni di origini calabresi. Una cantina in disuso in via Recanati era stata trasformata in un piccolo opificio dove dalla cocaina pura venivano ricavate le “dosi” da immettere sul mercato, con tanto di presse, una idraulica e una pneumatica, fornetto essiccatore, macchina per il vapore che serviva da collante per la polvere tagliata e tutto il materiale necessario per il confezionamento. Il blitz dei Carabinieri I militari stavano transitando in via Recanati quando hanno notato l’uomo confabulare con un’altra persona e lo hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

