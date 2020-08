Ritorno a scuola nuove regole anti coronavirus: un alunno positivo fa scattare la quarantena, il protocollo (Di martedì 18 agosto 2020) Come sarà la nuova scuola? I bambini e i ragazzi non vedono l’ora di poter tornare sui banchi di scuola, mai come quest’anno, dopo che a marzo per tutti, è finito in modo anomalo l’anno scolastico, almeno in presenza. La didattica è continuata, diventando didattica a distanza, ma i bambini soprattutto, hanno l’esigenza di riprendere quella normalità che tanto li fa stare bene, tra incontri con gli amichetti, maestre, merenda a scuola. Una normalità che è ben lontana da quello che comunque succedeva un anno fa, visto che a settembre si tornerà si a scuola, ma con regole ben precise. Ad esempio la quarantena sarà alla base della nuova scuola. Un alunno ... Leggi su ultimenotizieflash

Ettore_Rosato : Mancano un paio di settimane a settembre, tra poco le #scuole finalmente apriranno. Aule sicure, distanziamenti e m… - Open_gol : Il messaggio bufala 'Non autorizzo a isolare e prelevare mio figlio in mia assenza' che spaventa i genitori per il… - PaolaPisano_Min : Per il ritorno a scuola il Comitato Tecnico Scientifico raccomanda fortemente l’utilizzo di @immuni_app da parte de… - httpbenzoash : @GinevraTPWK Lo so purtroppo non hai tutti i torti, però di certo non si può continuare a stare a casa se almeno ci… - lorenzhaus : RT @RogerHalsted: L'eterno ritorno del #Bibbiano. In una #scuola di #Lumezzane spunta una circolare inquietante: «Se lo studente ha 37,5° d… -