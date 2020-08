Ritiro Palermo, da lunedì 24 agosto i rosanero a Petralia Sottana: info e dettagli (Di martedì 18 agosto 2020) Avrà inizio lunedì 24 agosto la preparazione pre-campionato del Palermo a Petralia Sottana.I rosanero alloggeranno presso il Convento dei Padri Riformati e svolgeranno le sedute d'allenamento nel campo sportivo del comune madonita.In ottemperanza al vigente protocollo emanato dalla Commissione Medico Sportiva Federale in materia di allenamenti delle squadre di calcio professionistiche ed al vigente DPCM del 7 agosto 2020 (articolo 1, commma 6, lettera F), non sarà consentito l'accesso al Convento ed al campo sportivo al personale non autorizzato: pertanto, tutte le sedute d’allenamento si svolgeranno a porte chiuse.info PER LA STAMPANell’ambito delle vigenti misure di prevenzione dell’epidemia da Covid -19, non ... Leggi su mediagol

