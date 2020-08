Ritiro Napoli, accesso consentito solo se provvisti di biglietto e mascherina (Di martedì 18 agosto 2020) I preparativi fervono e manca oramai meno di una settimana all’inizio del Ritiro del Napoli a Castel di Sangro, un Ritiro che presenta delle difficoltà e qualche preoccupazione a causa dell’emergenza sanitaria per il coronavirus. Ma il Comune, come ha spiegato ieri il sindaco Angelo Caruso, sta facendo il possibile per fare in modo che tutto fili liscio e non vi siano intoppi. Castel di Sangro è pronto ad ospitare 1000 tifosi al giorno sugli spalti dello stadio per gli allenamenti del Napoli, ma ci saranno due requisiti fondamentali. Innanzitutto sarà possibile accedere solo avendo acquistato il tagliando online, non sono previste rivendite fisse e non sarà dunque possibile acquistare biglietti al momento. Secondo, sarà obbligatorio l’uso della ... Leggi su ilnapolista

