Riti indù nella cattedrale: la "svolta" bergogliana a Napoli (Di martedì 18 agosto 2020) Giuseppe Aloisi Riti indù nella cattedrale di Napoli nella festività dell'Assunta: la natura accogliente della impostazione di papa Francesco fa proseliti La fedeltà alla liturgia cristiano-cattolica viene messa in discussione con una certa continuità di questi tempi: la realtà ecclesiastica di Napoli non sembra fare eccezione. Nel corso della festività che dovrebbe essere dedicata all'assunzione delle Vergine Maria, nella cattedrale partenopea sono stati registrati dei veri e propri Riti indù. La Chiesa dal "volto amazzonico" - come la chiamano i progressisti ecclesiastici - fa proseliti. Nel senso di una Chiesa cattolica aperta anche a tipi ... Leggi su ilgiornale

