Risultati Playoff NBA – Buona la prima per Toronto e Boston, Clippers ok nonostante un Doncic da urlo (Di martedì 18 agosto 2020) Comincia con il piede giusto la post-season di Toronto, che si impone in Gara-1 nella serie contro Brooklyn, sconfitta con il risultato di 134-110. Partita a senso unico per i Raptors, che prendono il largo già nel primo quarto per poi gestire e amministrare il vantaggio fino al termine dell’incontro, sfruttando la serata di grazia di Fred Van Vleet. Andy Lyons – foto GettyLa stella dei canadesi piazza 30 punti con 8/10 dalla lunga distanza, condendo la sua prestazione con 2 rimbalzi e 11 assist. Vince e convince anche Boston, che supera Philadelphia 109-101 e si porta subito in vantaggio nella serie. Tatum e Brown regalano emozioni ai Celtics, segnando ben 61 punti in due e confermando la propria sintonia in campo. Non delude neanche Embiid, ma la sua prestazione da 26 punti e 16 rimbalzi (di cui 5 offensivi) non basta ai ... Leggi su sportfair

Basket Nba | Via ai playoffs: Leonard batte Doncic. I risultati della notte – VIDEO

Non basta l’ennesimo record di Luka Doncic – miglior esordio ai playoff di tutti i tempi con i suoi 42 punti – ai Dallas Mavericks per battere i Los Angeles Clippers di Kawhi Leonard. La partita ha ...

