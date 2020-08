Risparmi, “evaporano” 22 miliardi dai conti correnti degli italiani (Di martedì 18 agosto 2020) L’abitudine delle famiglie italiane di tenere i soldi nei conti infruttiferi è cosa risaputa. L’emergenza Covid però ha aggravato il fenomeno, portando miliardi di euro in termini di potere d’acquisto, circa 22 riferisce il Sole 24 Ore, a evaporare. Nell’aprile 2020 il volume dei conti correnti ha raggiunto il massimo storico con 795 miliardi, dato in costante crescita dal 2015 quando la cifra risultava a 578 miliardi. Il fenomeno allarmante è che almeno il 68% di questi (795) – si tratterebbe di circa 15.599 euro per ciascun cittadino italiano – sono lasciati lì, a stagnare immobili e senza interessi. Appena il 5% viene dirottato su depositi a termine con un seppur basso rendimento a scadenza. Dati questi ... Leggi su ilparagone

