Risparmi, conti correnti senza interessi, “evaporati” 22 miliardi (Di martedì 18 agosto 2020) L’abitudine delle famiglie italiane di tenere i soldi nei conti infruttiferi è cosa risaputa. L’emergenza Covid però ha aggravato il fenomeno, portando miliardi di euro in termini di potere d’acquisto, circa 22 riferisce il Sole 24 Ore, a evaporare. Nell’aprile 2020 il volume dei conti correnti ha raggiunto il massimo storico con 795 miliardi, dato in costante crescita dal 2015 quando la cifra risultava a 578 miliardi. Il fenomeno allarmante è che almeno il 68% di questi (795) – si tratterebbe di circa 15.599 euro per ciascun cittadino italiano – sono lasciati lì, a stagnare immobili e senza interessi. Appena il 5% viene dirottato su depositi a termine con un seppur basso ... Leggi su ilparagone

LucyMilano92 : RT @noitre32: I risparmi sul conto corrente? Perché ora vengono 'divorati' - Davjd_S : RT @noitre32: I risparmi sul conto corrente? Perché ora vengono 'divorati' - RichbonesE : RT @maxcellino: Con #covid19 cresce ancora il livello di risparmi che gli italiani parcheggiano sui conti corrente senza interessi. Ma a qu… - sillacellino : RT @maxcellino: Con #covid19 cresce ancora il livello di risparmi che gli italiani parcheggiano sui conti corrente senza interessi. Ma a qu… - maxcellino : Con #covid19 cresce ancora il livello di risparmi che gli italiani parcheggiano sui conti corrente senza interessi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Risparmi conti I risparmi sul conto corrente? Perché ora vengono "divorati" ilGiornale.it Come risparmiare sulla bolletta del gas: consigli e offerte

Come selezionare l’offerta di gas migliore Per capire come risparmiare sull’utenza del gas basta concentrarsi ... se un impianto nuovo può contare su un’efficienza maggiore, un apparecchio datato ...

I risparmi sul conto corrente? Perché ora vengono "divorati"

All'aprile 2020 si sarebbe raggiunta la cifra di 795 miliardi di euro depositati in conti correnti, con un incremento del 37,5% rispetto al 2015. Sempre stando a quanto esaminato da "Deposit Solutions ...

Come selezionare l’offerta di gas migliore Per capire come risparmiare sull’utenza del gas basta concentrarsi ... se un impianto nuovo può contare su un’efficienza maggiore, un apparecchio datato ...All'aprile 2020 si sarebbe raggiunta la cifra di 795 miliardi di euro depositati in conti correnti, con un incremento del 37,5% rispetto al 2015. Sempre stando a quanto esaminato da "Deposit Solutions ...