Rinviano le elezioni regionali per il coronavirus? Salvini, sospetto devastante: "Emergenza democratica" (Di martedì 18 agosto 2020) Rinvio del voto delle regionali per Emergenza coronavirus? Il sospetto, pesantissimo, è di Matteo Salvini. Sui social, il leader della Lega lo scrive senza giri di parole: "Pd e 5Stelle sentono odore di sconfitta alle regionali di settembre e qualcuno......... pensa al rinvio. Emergenza sanitaria? No, Emergenza democratica". Per ora nessuno dal governo ha nemmeno accennato all'ipotesi del rinvio, ma la situazione è delicata e soprattutto in divenire. Il decreto Speranza, domenica sera, ha reimposto di fatto il lockdown alle discoteche, si parla di stretta sui mezzi pubblici e sui bar. E poi c'è il capitolo scuole: sulla carta, dovrebbero riaprire il 14 settembre, una settimana prima ... Leggi su liberoquotidiano

