Rientro a scuola, la catena diffonde il panico tra i genitori: «Il 14 settembre non autorizzo nessun personale della scuola ad isolare mio figlio con la febbre» (Di martedì 18 agosto 2020) Rientro a scuola, una catena divenuta virale sui social sta creando non poca apprensione tra i genitori. Riguarda il presunto protocollo di sicurezza da attuare in caso della comparsa di sintomi compatibili col Coronavirus e con la successiva impossibilità di prelevare da scuola il proprio figlio. Intanto è bene precisare una cosa: si tratta di una bufala. Ma vediamo perché. Rientro a scuola, la bufala dello status su Facebook Prima di addentrarci nella questione ricordiamo a tutti, anche se in realtà non dovrebbe essercene bisogno, che, a prescindere, uno status su Facebook copiato e incollato non ha nessun valore. Un passaggio doveroso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

