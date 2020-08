Richeldi: «Le scuole vanno riaperte, anche se porteranno rialzo dei contagi» (Di martedì 18 agosto 2020) Luca Richeldi, pneumologo, membro del Cts (il Comitato tecnico scientifico) parla molto chiaramente al Corriere della Sera del rischio di riaprire le scuole. «La scuola è in cima alla graduatoria delle priorità sociali. anche se sappiamo che riaprirle è un rischio e i casi aumenteranno» Richeldi parla di rischi calcolati e del fatto che la decisione è stata presa. L’importante è non arrivare al 14 settembre con un aumento significativo dei casi «Vorrà dire che aggiorneremo i protocolli adeguandoli alla situazione e l’intenzione è di andare comunque avanti. Mentre i modelli a marzo indicavano che la ripresa delle lezioni non sarebbe stata sostenibile da parte delle strutture sanitarie ora lo è». L'articolo ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Richeldi: «Le #scuole vanno riaperte, anche se porteranno rialzo dei contagi» Il membro del Cts al Corsera: «Vorr… - andvaccaro : RT @Open_gol: Coronavirus, il Lazio ai livelli di maggio: «A rischio la riapertura delle scuole». Richeldi (Cts): «Dipenderà dai contagi» h… - MarioRo22315926 : RT @Open_gol: Coronavirus, il Lazio ai livelli di maggio: «A rischio la riapertura delle scuole». Richeldi (Cts): «Dipenderà dai contagi» h… - Notiziedi_it : Coronavirus, il Lazio ai livelli di maggio: «A rischio la riapertura delle scuole». Richeldi (Cts): «Dipenderà dai … - tommaso_paparo : RT @Open_gol: Coronavirus, il Lazio ai livelli di maggio: «A rischio la riapertura delle scuole». Richeldi (Cts): «Dipenderà dai contagi» h… -

Ultime Notizie dalla rete : Richeldi scuole Richeldi: «Le scuole vanno riaperte, anche se porteranno rialzo dei contagi» IlNapolista Richeldi (Cts): «Riaprire la scuola è la priorità sociale anche se i casi aumenteranno»

«La scuola è in cima alla graduatoria delle priorità sociali. Anche se sappiamo che riaprirle è un rischio e i casi aumenteranno», non crea false illusioni Luca Richeldi, pneumologo, membro del Cts ...

Coronavirus, D’Amato (Lazio): “Se continua così, si pregiudica apertura scuole”

La riapertura delle scuole è ancora un incubo per molti amministratori territoriali. Dalla Toscana al Lazio passando per molte altre regioni, la data del 14 settembre è vista come un incubo. Secondo i ...

«La scuola è in cima alla graduatoria delle priorità sociali. Anche se sappiamo che riaprirle è un rischio e i casi aumenteranno», non crea false illusioni Luca Richeldi, pneumologo, membro del Cts ...La riapertura delle scuole è ancora un incubo per molti amministratori territoriali. Dalla Toscana al Lazio passando per molte altre regioni, la data del 14 settembre è vista come un incubo. Secondo i ...