Ricercato dalla polizia va al funerale dell'amico e viene arrestato (Di martedì 18 agosto 2020) Hanno aspettato il momento giusto per arrestarlo. Non prima di essersi sincerati che il 31enne, presente all'interno della camera mortuaria dell'ospedale, fosse proprio un uomo originario di Genova e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricercato dalla Fiumicino, accoltella l'ex cognato, ricercato dalla polizia fugge sul tetto e minaccia il suicidio Il Messaggero Back-End Developer: chi è e cosa fa una tra le figure più ricercate (e ben pagate) dalle aziende

Tra le varie professioni digitali - in questo articolo abbiamo già parlato del Front-End - quella del Back-End Developer in particolare, è una tra le figure più ricercate dalle aziende di oggi.

Ricercato in Europa per tratta di persone e prostituzione, arrestato a Catania

Un cittadino rumeno di 49 anni, ricercato in Europa con l’accusa di tratta di persone ... Era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità olandesi perchè ritenuto facente parte ...

