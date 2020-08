Ricciardi lancia la “bomba”: «La riapertura delle scuole non è scontata». Governo nel caos (Di martedì 18 agosto 2020) Governo nel caos, la Azzolina brancola nel buio. «Sono giorni decisivi per la scuola, la riapertura non è scontata». Se nei prossimi giorni il numero dei contagi continuerà a crescere, c’è il rischio non solo di una “chiusura di aree con focolai”, ma addirittura che “non riaprano le scuole”. Lo sostiene Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma in una lunga intervista su Il Messaggero. Tutto, però, «dipenderà dal comportamento responsabile delle persone», precisa. «In questo momento il contagio è alimentato sostanzialmente per circa il 30-35 per cento da quei turisti ... Leggi su secoloditalia

