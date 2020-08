Riccardo Genghini risponde: “come acquistare casa: dalla proposta al rogito” (Di martedì 18 agosto 2020) Gentile Notaio, ci siamo: dopo tanti sacrifici eccoci al rogito della prima casa. Cosa devo sapere? La prima casa. Un tema caldo – anzi caldissimo – per le famiglie italiane. In base al Rapporto “Gli immobili in Italia 2019” prodotto dall’Agenzia delle Entrate, risulta infatti che circa il 63% dei contribuenti italiani è proprietario di immobili o di quote immobiliari. Il dato è al 2016, ma rappresenta un ordine di grandezza attendibile anche oggi. È bene osservare anzitutto che nell’acquisto della tanto desiderata prima casa si attiva una componente emotiva molto forte. La ricerca della casa “perfetta” per le nostre esigenze e le nostre finanze può infatti richiedere molto tempo e quando la si trova cresce la paura di perdere ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Genghini Riccardo Genghini risponde: “come acquistare casa: dalla proposta al rogito” RomaDailyNews