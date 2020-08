Riapertura scuole: la catena “anti autorizzazione” spopola sul web (Di martedì 18 agosto 2020) Rimane quella del 14 settembre la data per la Riapertura scuole. Sul web, intanto spopola una catena di Sant’Antonio condivisa da molti genitori ignari delle dinamiche di internet. Quella delle catene di Sant’Antonio è una dei fenomeni, sempre più ricorrenti nel web e nel mondo dei social, più fastidiose e inconcepibili per chi invece le dinamiche di internet le mastica almeno un minimo. Annunci e dichiarazioni che diventano virali di cui molte persone sono convinte che siano una manifestazione “ufficiale” delle loro volontà e intenzioni. L’ultima nata in ordine di tempo di queste catene riguarda la Riapertura delle scuole e, nello specifico, la “non autorizzazione” di isolare i ragazzi in caso di sintomi influenzali. ... Leggi su bloglive

ricpuglisi : Il motivo a oggi più degno per togliere la fiducia al governo Conte? Non aver fatto e non fare abbastanza per la r… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: 'Riapertura delle scuole a settembre non è scontata' #coronavirus - Linkiesta : Il presidente del Consiglio è sparito, Lucia Azzolina non ha un’idea sulla riapertura delle scuole e non si capisce… - Fedex546 : RT @IlPrimatoN: Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, torna all'attacco con il suo consueto terrorismo psicologico http… - ChiodiDonatella : RT @claudio_2022: Il vero problema siete voi che siete irresponsabili in un modo veramente schifoso. Abbiamo fatto dei sacrifici enormi, ci… -