Riapertura scuole, i medici di famiglia pronti (o quasi) per il maxi-screening degli insegnanti. «No agli errori del passato» (Di martedì 18 agosto 2020) Un mese, anzi, 28 giorni per essere precisi: il tempo che divide il mondo della scuola dal suono della prima campanella stringe. Mentre i presidi chiedono al governo una sorta di “scudo penale” per non rispondere di eventuali contagi di Coronavirus all’interno del proprio istituto – qualora i protocolli di sicurezza fossero rispettati, ovviamente – e lamentano il ritardo nella consegna dei 2,5 milioni di banchi monoposto, che in alcuni casi non arriveranno prima della fine di ottobre, il test sierologico di massa sul personale scolastico sta per iniziare. Si parte il 24 agosto per concludere la batteria dei cosiddetti “pungi dito” su circa 2 milioni di insegnanti e bidelli entro il 7 settembre. Un lavoro enorme, per il quale le Regioni prevedono di appoggiarsi ai medici di famiglia: sono loro ... Leggi su open.online

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: 'Riapertura delle scuole a settembre non è scontata' #coronavirus - ricpuglisi : Il motivo a oggi più degno per togliere la fiducia al governo Conte? Non aver fatto e non fare abbastanza per la r… - Linkiesta : Il presidente del Consiglio è sparito, Lucia Azzolina non ha un’idea sulla riapertura delle scuole e non si capisce… - old_marlet : RT @manginobrioches: Salvjni sostiene che 'nel resto d'Europa ci si avvia verso una cauta riapertura'. Dice il falso. Malta ha appena chius… - LucaPinotti1 : RT @ASleeperCell: Il fatto che dicano già che la riapertura delle scuole è a rischio mi fa venire l’ansia. E peggio ancora la sorte delle u… -