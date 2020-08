“Riapertura delle scuole a rischio: dipende dal comportamento delle persone”. Ricciardi torna a bacchettare gli italiani (Di martedì 18 agosto 2020) Roma, 18 ago – Ve lo ricordate Walter Ricciardi? Ebbene, ancora parla. E semina il panico con il suo terrorismo psicologico. Il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, che nei mesi dell’emergenza coronavirus si spacciava per esponente dell’Oms e che proprio dall’agenzia Onu era stato scaricato, indatti torna all’attacco e mette in dubbio la riapertura delle scuole. Il motivo? Quella inesistente seconda ondata di contagi di coronavirus agitata come un spettro dagli “espertoni” filogovernativi per preparare la piazza a nuovi Dpcm o – peggio ancora – a nuovi lockdown inflitti agli italiani dall’esecutivo giallofucsia. “Tutto dipenderà dal comportamento responsabile ... Leggi su ilprimatonazionale

