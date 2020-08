Regolamento Lipsia-Psg: cosa succede in caso di pareggio, semifinale Champions League (Di martedì 18 agosto 2020) Alle 21:00 di martedì 18 agosto Lipsia e Psg scenderanno in campo in occasione della prima semifinale di Champions League 2019/2020. Due squadre che non hanno mai vinto il trofeo si contenderanno il pass per la finalissima della più importante competizione continentale. Ma cosa succede in caso di pareggio nei novanta minuti? Con il cambio del Regolamento in corsa, per le final eight è prevista la formula della gara secca con supplementari e, in caso, rigori in caso di ulteriore parità. Potrebbero non bastare i novanta minuti. E in caso ad uscirne vincitore, sarebbe in primo luogo lo spettacolo. Leggi su sportface

Da una parte il PSG sfida il Lipsia, dall'altra il Bayern Monaco affronta il Lione ... In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, si procederà con i tempi supplementari da 15’. In caso di ...

