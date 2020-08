Registro dei bambini mai nati: ritorno al medioevo (Di martedì 18 agosto 2020) Non ci stanno ad un ritorno agli anni 50, al medioevo, a proposte oscurantiste. Sono le donne democratiche del PD che hanno deciso di ribellarsi alla decisione del consiglio comunale di Marsala di istituire un “Registro dei bambini mai nati”; un modo vergognoso per riproporre, sia pure indirettamente, l’ormai superato nella coscienza civile, problema dell’aborto.... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Registro dei bambini mai nati: ritorno al medioevo - Liveinvenice : NASCE IL REGISTRO DELLA RETE DEI CAMMINI VENETI - joevinegar : RT @UAAR_it: La #clericalata della settimana va a Marsala, dove il Consiglio comunale ha approvato un aberrante 'Registro dei bambini mai n… - Tp24it : Il registro dei bambini 'mai nati'. L'indignazione dei centri anti violenza di Marsala - serena__42 : RT @UAAR_it: La #clericalata della settimana va a Marsala, dove il Consiglio comunale ha approvato un aberrante 'Registro dei bambini mai n…

