Regionali Marche, Mercorelli (M5S) chiude al Pd: «Non mi vendo per una poltroncina» (Di martedì 18 agosto 2020) «Se ci fosse stata una discussione articolata, su temi e questioni fondamentali per noi, magari si sarebbe anche potuto aprire un discorso. Ma andava fatto in altri momenti, in altri tempi, non ora che mancano tre giorni al deposito delle liste. Parlare di alleanze adesso fa un po’ sorridere». È netto il no di Gian Mario Mercorelli, candidato del M5s alle elezioni Regionali nelle Marche, a qualsiasi intesa con il Partito democratico. Raggiunto da Open Mercorelli ha anche sottolineato che, a differenza di quanto ricostruito sui giornali, non c’è stata finora nessuna pressione da Roma. Sembrerebbe quindi ben tracciata la strada della corsa in solitaria, in alternativa al candidato del Pd Maurizio Mangialardi, e a quello del centrodestra Francesco Acquaroli, che i sondaggi al momento ... Leggi su open.online

AnsaMarche : Regionali, lista Vox Italia nelle Marche contro 'regime covid'. Sabrina Banzato, ex M5s, candidata presidente - AnsaMarche : Regionali, Ecologisti Confederati sostengono Acquaroli. Entrano in lista civica Movimento per le Marche - Dan_skorpio87 : I fascisti non sono i benvenuti nelle Marche ?? #regionali2020 #regionali - PoliticaNewsNow : Regionali: ex calciatore Zandegù si candida nelle Marche - ludo_corv : Tutto fatto per l'accordo M5S-Pd alle #regionali nelle Marche? Non secondo il candidato pentastellato… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Marche Chi sono i candidati alle elezioni regionali nelle Marche AGI - Agenzia Italia Gian Mario Mercorelli, il candidato M5s nelle Marche: "Il Pd prova a comprarci con le poltrone, non mi ritiro"

Il via libera dato dal voto sulla piattaforma Rousseau non è piaciuto a molti, tra i giallorossi, ma l'opposizione di Gian Mario Mercorelli, candidato grillino alla Regione Marche, è decisamente più ...

Coronavirus in Italia, il bollettino: i nuovi contagi risalgono a 403, cinque i morti. Il biologo: “I giovani veicolo d’infezione”

Lo ha comunicato l'ente regionale in una nota. Dei 21 nuovi casi ... Sono complessivamente 14 i pazienti 'Covid-19' ricoverati negli ospedali delle Marche, uno in più rispetto a ieri: uno è assistito ...

Il via libera dato dal voto sulla piattaforma Rousseau non è piaciuto a molti, tra i giallorossi, ma l'opposizione di Gian Mario Mercorelli, candidato grillino alla Regione Marche, è decisamente più ...Lo ha comunicato l'ente regionale in una nota. Dei 21 nuovi casi ... Sono complessivamente 14 i pazienti 'Covid-19' ricoverati negli ospedali delle Marche, uno in più rispetto a ieri: uno è assistito ...