Regionali Campania, Ciarambino: “Pronti a presentare black list degli impresentabili” (Di martedì 18 agosto 2020) NAPOLI – “Ho inviato una lettera al ministro dell’Interno e ai prefetti di tutte le province della Campania affinche’ sia fatta la radiografia a ogni singolo candidato. Dopo la presentazione ufficiale delle liste pubblicheremo una black list con i nomi di tutti i candidati impresentabili“. Lo annuncia Valeria Ciarambino, candidata M5s alla presidenza della Regione Campania. “Mostreremo – assicura la capogruppo pentastellata – a tutti i cittadini ogni potenziale nemico della Campania. Non avremo scrupoli contro chi, come Stefano Caldoro e Vincenzo De Luca, non se ne sta facendo affatto, candidando i rappresentanti della peggiore classe politica della storia di questa regione e del Paese. Questa gente non ci rappresentera’ mai piu'”. Leggi su dire

