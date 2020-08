Reggia di Caserta: stop alle carrozze con i cavalli (Di martedì 18 agosto 2020) In seguito alla tragica morte di un cavallo, all’interno del Parco Reale della Reggia di Caserta (ne abbiamo parlato qui), il servizio di trasporto ippotrainato è stato interrotto per sempre. Al suo posto ci saranno le golf car elettriche con conducente. Ad annunciarlo è stata la stessa direzione, coordinata da Tiziana Maffei, che dichiara in un comunicato “il servizio è cessato e non avrà seguito“. Il bando per il servizio di noleggio con conducente delle golf car elettriche, in realtà, è già in preparazione da qualche tempo e presto sostituirà a pieno titolo le carrozze che, ormai da anni, accompagnavano i turisti nelle vie del parco, con la sofferenza dei poveri cavalli. Questa decisione, spiega la direzione, che “è scaturita ... Leggi su sbircialanotizia

