Recensione Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G: il migliore per chi vuole lavorare (Di martedì 18 agosto 2020) “Il telefono con il pennino” è uno solo: il Galaxy Note. Un connubio quello tra l’S-Pen e lo smartphone che per Samsung è quasi un marchio di fabbrica di questo modello. Il nuovo Note20 Ultra 5G che abbiamo provato non che l’ultimo erede di una lunga e gloriosa dinastia. Il primo Note è infatti stato presentato all’IFA di Berlino del 2011, una solida e blasonata storia alle spalle. Il primo modello aveva un display da 5,3 pollici ritenuto all’epoca eccessivo, adesso nessuno si scandalizza di fronte ai 6,9 pollici che si porta in dote la versione Ultra del Note. In altri tempi avremmo detto che si tratta di una misura da “tablet” e in effetti il parallelismo non è sbagliato. Il Galaxy Note20 ... Leggi su wired

Samsung si è spinta oltre: ha dato all'A21s un sensore ... ma che all'inizio del nostro utilizzo del telefono ai fini della recensione era meno che mediocre. Una volta configurato, l'A21s non era solo ...

