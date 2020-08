Rave party illegale nel Cremonese: oltre 1.500 persone da tutta Europa (Di martedì 18 agosto 2020) Il Rave party &egRave; scattato alla vigilia di Ferragosto a Spino D’Adda, in provincia di Cremona. Le forze dell’ordine si sono recate sul posto in pi&ugRave; di un’occasione, senza per&ogRave; poter intervenire. Nessuno indossava mascherine n&egRave; rispettava le distanze. Mentre il Governo continua a lottare per ridurre al minimo l’eventualit&agRave; di un nuovo picco dei … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : Mentre chiudono discoteche e locali da ballo all’aperto, a Spino d’Adda (Cremona) c’è un rave party da 4 giorni e 4… - matteosalvinimi : #Salvini: C’è un rave party a Spino d’Adda (Cremona), abusivo, con alcool e droghe, ma il governo pensa a chiudere… - SkyTG24 : Rave party nel Cremonese, oltre 500 ragazzi: molti senza mascherina - alessan32860349 : RT @RadioSavana: Hanno chiuso le discoteche? Si, quelle in regola. Rave Party dei centri sociali, non autorizzato, che va avanti da due gio… - de_leeward : @agorarai @DSantanche Ormai non è più il ballo, ma lo sballo ad essere al centro degli interessi delle discoteche,… -

Ultime Notizie dalla rete : Rave party Rave party, Gobbato: «Presenterò un'interrogazione al Governo» La Provincia Rave party illegale nel Cremonese: oltre 1.500 persone da tutta Europa

Il rave party è scattato alla vigilia di Ferragosto a Spino D’Adda, in provincia di Cremona. Le forze dell’ordine si sono recate sul posto in più di un’occasione, senza però poter intervenire. Nessuno ...

Dopo la pioggia di proteste, il rave party illegale leva le tende

Se ne sono finalmente andati, lasciandosi dietro quintali di spazzatura. È quanto resta di un rave party con centinaia di giovani che sono arrivati da tutta Italia e dall’estero. Alla fine sulle rive ...

Il rave party è scattato alla vigilia di Ferragosto a Spino D’Adda, in provincia di Cremona. Le forze dell’ordine si sono recate sul posto in più di un’occasione, senza però poter intervenire. Nessuno ...Se ne sono finalmente andati, lasciandosi dietro quintali di spazzatura. È quanto resta di un rave party con centinaia di giovani che sono arrivati da tutta Italia e dall’estero. Alla fine sulle rive ...