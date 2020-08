Rave illegale a Spino d’Adda, 1.500 giovani senza mascherine e distanziamento per tre giorni (Di martedì 18 agosto 2020) Rave illegale a Spino d’Adda, giovani senza mascherine e distanziamento per tre giorni Tra venerd&igRave; 14 e luned&igRave; 17 agosto 2020 a Spino d’Adda, in provincia di Cremona, circa 1.500 ragazzi provenienti da tutta Europa si sono dati appuntamenti per un Rave party illegale, quindi non autorizzato dalle autorit&agRave;, nella zona di Cascina Canova. Una festa, con tanto di palco e musica a tutto volume, che stona fortemente con il periodo che il nostro Paese sta attRaversando, caratterizzato da una nuova impennata di casi di Coronavirus e soprattutto dalla chiusura delle discoteche stabilita dal Governo. ... Leggi su tpi

